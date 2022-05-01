سعيد: ستتشكل لجنة عليا للإعداد لتأسيس جمهورية جديدة

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال كلمة توجه بها للشعب التونسي مساء اليوم الأحد، بمناسبة عيد الفطر المبارك، أنّ لجنة ستتشكل بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تُنهي أعمالها في ظرف وجير باعتبار أن القضايا واضحة والاختيارات واضحة.

وأبرز سعيد بأن هيئتان ستتشكلان داخل هذه اللجنة العليا إحداهما للحوار وستكون المنظمات الأربعة الوطنية موجودة ثم يُعرض ما تم اعداده على الشعب، مشيرا إلى أن الحوار سيكون مفتوحا لمن انخرطوا صادقين في حركة التصحيح التي بدأت في 25 جويلية المنقضي ولن تكون مرة ثالثة لمن باعوا أنفسهم ولا وطنية لهم إطلاقا ولمن نكلوا وجوعوا الشعب.

وقال سعيد: « أُكرر اليوم اللاءات الثلاث هي لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف بمن خرّيوا البلاد وعاثورا فيها فسادا وليعتبر هؤلاء أنفسهم من الماضي ولا عودة لما قد مضى ولا خطوة واحدة إلى الورى.. جيوب الردّة كثيرة ولكني على يقين بأن إرادة الشعب هي التي ستنتصر » .

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