سعيد: ستُفتح ملفات أسراب الجراد كلها ولا استثناء لأي ملف ولن تشفع لهم لا عمالة ولا مال

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه بـ « توفيق شرف الدين » وزير الداخلية و « فضيلة الرابحي بن حمزة » وزيرة التجارة وتنمية الصادرات اليوم الأربعاء، أن ملفات أسراب الجراد ستُفتح كلها ولا استثناء لأي ملف ولن تشفع لهم يومئذ لا عمالة ولا مال ولن يغفر لهم الشعب التونسي ما اقترفوا وماز لوا يقترفون .

وشدد الرئيس على أن العبث بالدولة التونسية انتهى ولا مجال بالمساس بكرامة التونسيين.

كما دعا الرئيس القضاء والقضاة الشرفاء للقيام بدورهم كاملا للقضاء على المفسدين، مؤكدا أنه لا بد من القضاء على مجموعات الضغط أو اللولبيات لأنهم يتحكمون من وراء الستار .

كما دعا الرئيس الجماعات المحلية للقيام بدورها كاملة، مشددا على أنه لا مجال لهذه الجماعات بأن تُنشئ دولا داخل الدولة .

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