سعيد: سرطان جديد صار يُعربد في كل مكان ولا نريد أن نضطر إلى الدواء بالكيمياء

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقباله الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية التونسية ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وكاتب عام نقابة الصيادلة اليوم الجمعة، أن هناك الأدوية الطبية والصيدلية وهناك الأدوية السياسية في نص الدستور والقانون، وهي ضرورية للخروج من هذه الأزمة، مشددا على أن الفساد تفشى في البلاد وأننا في حاجة إلى دواء جديد من صنع التونسيين بعد أن تفشى نور جديد من السرطان فصار يُعربد في كل مكان.

وقال الرئيس إنّه سيُحارب هذا الداء الذي تفشى في كل أجسام الدولة في نطاق القانون واحترام كامل لحقوق الانسان وحرية التعبير والصحافة، مشددا على حاجة تونس بالفعل إلى دواء جديد ولقاح جديد وتشخيص جديد حتى يكون القانون دواء لهذه الأوضاع.

وأضاف الرئيس: « لا نريد أن نضطر إلى الدواء بالكيمياء لأنها يُمكن أن تمس الخلايا، وحتى إن لجئنا للكيمياء فإنها لن تمس إلا الخلايا المريضة، نتعامل اليوم بالأشعّة لضرب الخلايا المريضة في نطاق القانون ولا خوف على الحريات من أن نضرب الخلايا المريضة بالأشعة وليس بالكيمياء.. لن نمس أبدا الأجسام والخلايا الصحيحة » .

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