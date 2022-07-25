سعيد: سنبدأ تاريخا جديدا يقوم على مسؤولية المسؤول أمام الشعب الذي اختاره



أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة ألقاها صباح اليوم الاثنين، خلال إدلائه بصوته صحبة حرمه في الاستفتاء على الدستور الجديد في مركز اقتراع المدرسة الابتدائية النصر 1 بحي النصر، أننا نحن اليوم أمام خيار تاريخي، داعيا الشعب التونسي إلى أن يكون في الموعد مع التاريخ ولا أن يترك من يحرقون الغابات ويُوزعون الأموال كي لا يتوجهوا إلى مراكز الاقتراع.

وقال سعيد: « فلنبدأ بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء في بناء جمهورية جديدة وكتابة تاريخ جديد يقوم على مسؤولية المسؤول أمام الشعب الذي اختاره لا أن يكون مسؤولا أمام الجهة التي رشحته في الانتخابات » .

وشدد سعيد على أن الشعب التونسي مطالب بأن يحسم هذا الأمر وأن يُصوت على مشروع الدستور، مضيفا بقوله: « سنبني معا بسواعدنا وبأفكارنا وبإرادتنا جمهورية جديدة تقوم على الحرية الحقيقية والعدل الحقيقية والكرامة الوطنية » .

كما أضاف رئيس الدولة: » سنقطع اليوم مع التاريخ الذي عشناه لمدة لعقود وأدى إلى تهاوي الدولة وتهاوي المرافق العمومية وإلى مزيد التنكيل بالشعب التونسي » .

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