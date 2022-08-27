سعيد: سنعمل على إيجاد الحلول القانونية والظروف الملائمة للاستثمار

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال كلمة ألقاها من قصر المؤتمرات اليوم السبت، في الافتتاح الرسمي لندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا، أن تونس ستعمل على إيجاد الحلول القانونية والظروف الملائمة للاستثمار في ظرف يسمح للمستثمرين بأن يستثمروا وهم مطمئنون على ثرواتهم واستثماراتهم بخلق الشغل والثروة.

وشدد سعيد على أننا لا بد أن نبحث معا في هذا اللقاء التاريخي عن السبل التي تمكن الشعوب الافريقية من تحقيق آمالها وتطلعاتها وأحلامها التي كانت تراود الجيل الأول إثر الاستقلال، مبرزا بأن افريقيا التي تعج بالخيرات والثروات لا يمكن أن تظل شعوبها تشكو البؤس والفقر وغياب المرافق العمومية.

وأضاف سعيد: « لا يمكن أن نحقق النجاح المنشود إلا في ظل أنظمة سياسية مستقرة وعدالة اجتماعية، مؤكدا أنه من المؤسف أن نرى اليوم أشخاصا يبحثون عن قليل من الماء أو عن دواء غير موجود او عن مدرسة في الهواء الطلق » .

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