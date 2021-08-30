سعيد: سنقطع دابر الفساد أينما كان وسنُطهر البلاد من كل الأدران

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الإثنين 30 أوت 2021 بقصر قرطاج، المواطن حاتم الحفصوني.

وأكّد رئيس الجمهورية على أنه حرص على تنظيم هذا اللقاء للتأكيد على أن جميع المواطنين سواسية وحقوقهم محفوظة بالقانون، وأنه لا مجال للظلم والتنكيل بالتونسيين والعبث بقوتهم.

وقال الرئيس إن سيَقطع دابر الفساد أينما كان ولن يُسلم في أي مليم من حق الشعب التونسي، وسيعمل على ألا يتم المساس بأي شخص كان وهو برئ أو التنكر لحقوقه تحت طائلة الفصول التي وضعوها على مقاسهم.

وتعهد الرئيس بتطهير البلاد من كل الأدران التي علقت به وعدم ترك حق يضيع، وعدم التنكر أبدا لمن بقوا على العهد، مؤكدا أنّه على العقد باقٍ.

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