سعيد: سنمر في أقرب الأوقات إلى الإجراءات التي عبّد الشعب طريقها

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم السبت 4 سبتمبر 2021 بقصر قرطاج، سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي كان مرفوقا بحمادي الكعلي، نائب رئيس الاتحاد، وناصر الجلجلي، عضو المكتب التنفيذي ورئيس مجلس رؤساء الجامعات المهنية، والهادي بكور، رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمساحات التجارية الكبرى.

وأكد رئيس الجمهورية أن سيمر في أقرب الأوقات إلى الإجراءات التي عبّد الشعب طريقها، مشددا على أن السيادة للشعب وليس لباعة الأوهام أو لمن احترفوا المغالطات والافتراءات.

وأفاد سعيد بأن من أراد البحث عن طرق أخرى في الداخل والخارج فليعلم بأن الشعب اختار طريقه والطرق التي اختاروها مسدودة ولن تؤدي بهم إلا للعودة إلى نقطة الانطلاق إن كانوا قادرين على الرجوع إلى نقطة الانطلاق.

وقال الرئيس إن سيادة الدولة محفوظة ويجب أن تُحفظ فيها سيادة الشعب ومن باعوا ضمائرهم لا يُفرقون بين سيادة الدولة والسيادة في الدولة، وفق تعبيره.

وأضاف الرئيس: « يُهيئ للبعض ان عقارب الساعة توقفت أو على وشط التوقف ولكن لن يكون هناك تقديم ولا تأخير، والساعة تسير والأعوام تسير والشعب خط الطريق التي يسير فيها »

كما بين الرئيس بأن تاريخ تونس لن يعود مرة أخرى إلى الوراء ومن يُريد أن يمشي إلى الوراء سيسقط في أول حفرة تعترضه في الطريق التي اختارها.

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