سعيد: سنواصل تطهير البلاد ومحاسبة الفاسدين ومن يتلاعب بقوت الشعب سيدفع الثمن باهظا

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه على موكب أحمد الحشاني مهامه رئيسا للحكومة اليوم الأربعاء، أنه سيُواصل تطهير البلاد ومحاسبة الفاسدين والمفسدين الذين يعتقدون نفسهم فوق كل مسائلة أو حساب.

وشدد الرئيس على أن من يتلاعب بقوت الشعب وبالأمن الأهلية داخل تونس سيدفع الثمن باهظا في ظل القانون، مؤكدا أنه لن يترك أحدا يتلاعب بمعاش التونسيين.

وأبرز الرئيس بأن الدولة لن تتخلى أبدا عن دورها الاجتماعي، مضيفا: « لا بد من تطهير الإدارة لأنه لا يُمكن أن يستقيم الظل والعود أعوج » .

وقال رئيس الدولة: « نحن في حرب تحرير للوطن من الذين عبثوا بمقدرات الشعب على مدى عقود ولا بد من احترام سيادة الدولة في الخارج .. كفى تدخلا في شؤوننا الداخلية .. لسنا تحت الاستعمار أو الانتداب وقرارنا ليس قرار القناصل بل قرار الشعب التونسي » .

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