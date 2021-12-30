سعيد: سنُراجع المنظومة القضائية ككل وسنتّخذ القرارات التي يجب اتّخاذها

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له خلال اجتماع مجلس وزاري اليوم الخميس، أنه سيُراجع المنظومة القضائية ككل وسيتّخذ القرارات التي يجب أن يتّخذها.

وبين الرئيس بأن إصدار القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كان في وضع قيصري نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير القضائية وجملة من قوى الضغط في القضاء، مشددا على أنه لا يُمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل.

وكشف الرئيس بأنّ هناك قرار ترتيبي عدد 1 لسنة 2018 يتعلق بضبط المنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء عبر إقرار 2364 منحة دينار شهرية خاضعة للضريبة على الدخل مع الانتفاع بـ 400 لتر من المحروقات شهريا .

وشدد الرئيس على أن ما يحصل اليوم هو إنكار للعدالة في كثير من القضايا.

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