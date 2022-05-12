سعيد: سيأتي الاستفتاء ليدحض كل الأكاذيب والأراجيف التي يقومون بها

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه على أداء رئيس هيئة الانتخابات وأعضاءها السمين أمامه اليوم الخميس، أن تزييف العقول أخطر من تزييف نتائج الانتخابات ونتائج الاستفتاء، مشددا على أن الشعب التونسي واعٍ بكل الخفايا .

وقال الرئيس : « سيأتي الاستفتاء ليدحض كل الأكاذيب والأراجيف التي يقومون بها كل يوم .. من يهاب إرادة الشعب فلأنه لا يُمثّله ولا يُمكن أن يكون ممثلا عنه » .

واعتبر سعيد أن من يلتجأ إلى قوى أجنبية ضدّ بلاده لضرب سيادة الدولة فإنه لا وطنية له على الإطلاق » .

كما انتقد الرئيس من يدّعي الخبرة كل يوم ويزعم أنه لا وجود لقواعد تنظم الاستفتاء في حين أن القانون يتعلق بالانتخابات والاستفتاء، مضيفا بقوله: « ينتحلون صفة الخبير وليست لهم من الخبرة أي شيء » .

وأكد رئيس الدولة على أننا قادرون بإمكانياتنا الذاتية على مراقبة الانتخابات، مستنكرا المطالبة بإرسال مراقبين أجانب للانتخابات « وكأننا دولة محتلة » ، وفق تعبيره.

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