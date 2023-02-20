سعيد: سيادة تونس فوق كل اعتبار لا نتدخل في شؤون غيرنا ولن نقبل أن يتدخل غيرنا في شؤوننا

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاثنين 20 فيفري 2023 بقصر قرطاج، نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وتناول اللقاء الحركة الدبلوماسية التي سيقع الإعلان عنها قريبا. وقد أكد رئيس الجمهورية على الدور الذي يضطلع به الدبلوماسيون في الخارج على كل المستويات خاصة في مجال إيجاد سبل للتعاون بين تونس وأشقائها، إلى جانب دور القناصل في الإحاطة بالتونسيين بالخارج، والعمل في كنف الحياد المطلق وتيسير قضاء شؤون التونسيين في أحسن الظروف.

واطلع رئيس الدولة على نتائج مشاركة تونس في القمة الافريقية والاجتماعات التي تم تنظيمها مع عدد من المسؤولين الأفارقة.

كما تم التباحث بشأن نتائج الاجتماع رفيع المستوى حول القدس المنعقد مؤخرا بالقاهرة. وقد أكد رئيس الجمهورية على الحق الفلسطيني المشروع، على أي مقياس من المقاييس، في أرضه السليبة وعاصمتها القدس الشريف، مبينا أن فلسطين في وجدان كل تونسي حر بل يجب أن تكون في وجدان كل إنسان حر في العالم. وشدد رئيس الدولة على التعتيم على نضالات الشعب الفلسطيني فحين يسقط شهيد مدافع عن حقه لا يكاد يذكر إلا في آخر نشرات الأخبار هذا اذا ذكر استشهاده أصلا.

وأكد رئيس الجمهورية أن الكثيرين يريدون أن نستبطن ثقافة الهزيمة التي هي أخطر وأشد من الهزيمة ذاتها، ولكننا لن نؤمن إلا بثقافة النصر ورفع التحديات.

وشدد رئيس الجمهورية على أن سيادة تونس فوق كل اعتبار، لا نتدخل في الشؤون الداخلية لغيرنا ولن نقبل أن يتدخل غيرنا في شؤوننا.

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