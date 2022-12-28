سعيد: سيادتنا خطّ أحمر وليست في جدول أعمال مع أي طرف كان

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه على اجتماع مع نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وليلى جفّال وزيرة العدل و عماد مميش وزير الدفاع الوطني، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية و قيادات عسكرية وأمنية اليوم الأربعاء، أنّ سيادتنا خط أحمر ولن يُفرط في جزء منها مهما كانت الأحوال، مشددا على أن سيادتنا ليست في جدول أعمال مع أي طرف كان .

وقال الرئيس: « سنواصل وسننتصر وستبقى تونس قوية وستكون أقوى بإرادة شعبنا الذي رفع شعار شغل حرية وكرامة وطنية » .

أبرز الرئيس بأن الدولة التونسية قوية بمؤسساتها وأن الشعب التونسي لم تعد تخفى عليه خافية.

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