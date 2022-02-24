سعيد: سيتم اتخاذ نص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج لأنها امتداد لقوى خارجية

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة خلال إشرافها على مجلس وزاري اليوم الخميس، أننا نعيش هذه الأسابيع وخاصة هذه الأيام لحظات الفرز التاريخي الحقيقي بين القوى الثورية والمضادة للثورة، مبرزا بأن من كانوا يُمنّون أنفسهم بالمناصب ويعتقدون دائما أن الدولة وليمة تحالفوا في الأيام الأخيرة مع المنظومة القديمة في كل المجالات في الاحتكار والترفيع في الأسعار.

وأعلن الرئيس أنه سيتخذ الإجراءات الضرورية لوضع حد للاحتكار والتلاعب بقوت التونسيين، موضحا بأن هناك مئات المخازن والسلع موجودة ولكن الهدف من إخفاءها هو التنكيل بالشعب، مؤكدا أنّ من يتحالف مع المجرمين هو مجرم مثلهم .

كما أكد الرئيس أنه لا بد من اتخاذ نص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج لأنهم في الظاهر جمعيات ولكنهم امتداد لقوى خارجية، مضيفا بقوله: « لن نسمح بأن تأتي الأموال للجمعيات للعبث بالدولة التونسية أو للقيام بالحملات الانتخابية تحت غطاء تمويلات أجنبي، لا مجال للتلاعب بالقوانين حتى يتم شراء الذمم ويتم تهريب الأموال عن طريق هذه الجمعيات، لا مجال لأن يتدخل في اختياراتنا أحد لا بأمواله ولا بضغوطاته » .

وتعهد الرئيس بعدم المساس بالحقوق والحريات، مشددا على أنها مضمونة بالدستور بكل الصكوك الدولية داخل المنظومة الأممية، مضيفا بقوله: « لا نقبل بالمس بالضعفاء والفقراء ولن نسمح بمزيد تفقيرهم على الإطلاق.. لا نية لنا إطلاقا بل نرفض التدخل في القضاء والسلطة للشعب أما بقية السلط فهي نابعة من الإرادة الشعبية وهي وظائف » .

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