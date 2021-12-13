سعيد: سيتم الإعلان عن تدابير في قادم الساعات للرجوع إلى سيادة الشعب

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين، أنه سيتم الإعلان عن جملة التدابير في قادم الساعات اليوم أو غدًا للرجوع إلى سيادة الشعب، مشددا على أن من أخذ وتلقى أموالا من الخارج ومازال يتلقى إلى اليوم فليس له مكان في المجلس التشريعي وعلى القضاء أن يلعب دوره وأن يُرتب الجزاء الذي يجب أن يُرتَّب عن التقارير الصادرة عن محكمة المحاسبات.

وأضاف الرئيس: » من يدعي الخبرة فإن سيادة الشعب يُمارسها في إطار الدستور فإذا استحال على صاحب السيادة أن يُمارس اختصاصات السيادة فلابُدّ من نص جديد » .

كما أعلن الرئيس أنه سوف ستوجه بخطاب إلى الشعب التونسي حول المراحل القادمة، مؤكدا أنه سيعمل على توفير كل الإمكانيات للاستجابة لمطالب الشباب.

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