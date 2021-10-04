سعيد: سيتم تركيز الحكومة بعيدا عن تصورات البعض وانتهازيتهم وأطماعهم

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال جمعه برئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن اليوم الاثنين، أن التونسيين الذين خرجوا أمس في كل مناطق الجمهورية جاؤوا بإمكانياتهم ولم يُدفع لهم أي مليم من أي كان كما يحصل في المدة الأخيرة من قبل البعض الذي يُرتب هذه المظاهرات ترتيبا مدفوع الأجر.

وبين سعيد بأن عدد الذين خرجوا إلى الشوارع في كل مناطق تونس وخارج تونس وصل تقريبا إلى حدود مليون و800 ألف شخص .

واعتبر الرئيس أنه ليس من حق أي مسؤول مهما كان موقعه أو درجة مسؤوليته أن يُخيب آمال الشعب التونسي الذي عبر عن آماله وعن تطلعاته يوم 25 من جويلية الماضي ويوم 3 أكتوبر الجاري.

وقال الرئيس إنه سيتم تركيز الحكومة بعيدا عن تصورات البعض وبعيدا عن انتهازيتهم وأطماعهم، مؤكدا أن هناك من يتمسحون على أعتاب السفارات ويبحثون عن دعم من دوائر خارجية .

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