سعيد: سيتم في أقرب الآجال توضيح عديد المسائل المتعلقة بالفصل 80

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021 بقصر قرطاج، علي مرابط، المكلّف بتسيير وزارة الصحّة.

وأكد الرئيس أنه سيتم في أقرب الآجال توضيح عديد المسائل المتعلقة بالفصل 80 من الدستور بخصوص الخطر الداهم والجاثم والقاتل للدولة التونسية.

وقال الرئيس إنه لم يلجأ للفصل 80 في ظروف أخرى ولكنه راهن على صدق عدد من الأشخاص ولكن كان الرهان خاسرا لأن الهدف كان البحث عن السلطة وامتيازاتها، وفق تعبيره.

وشدد الرئيس على أن كثيرين اليوم يبحثون عن مواقع داخل السلطة وكثيرون اليوم يبحثون عن بعض أرائك الوزراء ليجلسوا عليها دون أي اعتبار ودون أي اهتمام بالشأن العام.

وبين الوزير بأن هم البعض الوحيد الدولار والأورو وغيرها من العملات الأخرى، مؤكدا أن العديد من القضايا تُثار بين الحين والحين لا للحسم والبت فيها ولكن للمناورة والابتزاز والمقايضة.

وتعهد الرئيس بالبقاء على العهد، مضيفا بقوله: « لا نخاف في الحق لومة لائم مهما كان الطرف الذي يُحاول أن يُناور أو يحاول أن يشتري بالأموال بعض المرتزقة التي يأتون بهم من الخارج « .

من جهة أخرى، شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة إيلاء المتابعة الضرورية للأمراض الأخرى، والتعجيل بإيجاد حلول تمكّن من تلافي النقص الحاصل على مستوى تزوّد المواطنين ببعض الأدوية.

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