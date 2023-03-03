سعيد: سيتم في القريب العاجل إصلاح جذري للمنظومة التربوية كلها بكافة مراحلها

أعلن رئيس الدولة قيس سعيد خلال لقاء جمعه بوزير التربية اليوم الجمعة، أنه سيتم في القريب العاجل إصلاح جذري للمنظومة التربوية كلها بكافة مراحلها لأنه لا يُمكن أن إدخال إصلاح على مرحلة دون أن يتنزل هذا الإصلاح في تصور كامل لإصلاح التعليم في تونس وذلك بعد إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم.

وشدد الرئيس على أن التعليم رسالة، متوجها إلى كل رجال التعليم في كافة المستويات بأخلص عبارات التقدير على ما يبذلونه من جهود مضنية، مشددا على أن قطاع التربية من قطاعات السيادة .

وشدد الرئيس على أن المدرسة لا بد أن تعود إلى مكانها الطبيعي وخاصة لا بد أن يعود التعليم العمومي إلى ما كان عليه في السابق، مبرزا بأن التعليم العمومي هو الأساس وضربه على هذا النحو هو ضرب للمرفق العمومي للتعليم.

كلمات البحث :إصلاح;سعيد;منظومة تربوية