سعيد: مرسوم لحل المجالس البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال كلمة ألقاها في اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء، أنه سيتم النظر في مرسوم يتعلق بحلّ المجالس البلدية كلها وتعويضها بنيابات خصوصية .

كما أكد الرئيس أنه سيتم النظر في عدد من مشاريع النصوص أولها الأمر المتعلق بدعوة أعضاء مجلس النواب للانعقاد مع النظر في مشروعيْ مرسومين يتعلق أحدهما بتنقيح القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية فيما يهم الثاني انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم .

وتعهد الرئيس بمواصلة المسيرة مع الشعب التونسي ولن يقبل بغير الانتصار بديلا.

وفي تعليقه على المرسوم، اعتبر رئيس الجامعة الوطنية للبلديات عدنان بوعصيدة أن قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد حل كل المجالس البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية، كان متوقعا، معبرا عن أمله في ألا يكون لذلك تأثير على البنية التحتية وعلى العمل الذي قامت به البلديات في مجال التنمية المحلية.

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