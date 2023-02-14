سعيد: عددٌ من الموقوفين مؤخرا متورطون في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي بالإثباتات

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه بكلثوم بن رجب، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات اليوم الثلاثاء، أن الايقافات الأخيرة أظهرت أن عددا من هؤلاء المتورطين في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي بالاثباتات هم الذين يقفون وراء هذه الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار .

وشدد الرئيس على أن عصابات منظمة هي التي تأتمر بأوامر هؤلاء الخونة والمرتزقة المجرمين لا يهمهم جائع أم بائس أو فقير بل لا تثير فيهم أنات مريض أي شعور لأنهم ليس لديهم شعور ولا انتماء لهذا الوطن العزيز .

وأضاف الرئيس: « نحن اليوم نخوض حرب تحرير وطني المعركة تلو المعركة لتطهير البلاد من اللذين عاثوا فيها فسادا على مدى عقود وعقود » .

وأبرز الرئيس بأنه من بين الأساليب القذرة التي لجأوا إليها ومازالوا يعملون بواسطتها على التنكيل على المواطنين في معاشهم وحياتهم بالاحتكار والمضاربة وتخزين السلع بل وتخزين الأدوية، مشددا على ضرورة التصدي إليهم بقوة القانون.

كما توجه الرئيس بخطابه لهؤلاء بالقول: « وليعلم هؤلاء المجرمون الذين باعوا ضمائرهم بل ليست لديهم ضمائر على الاطلاق أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من عمل ومازال يُفكر أن يعمل على تأجيج الأوضاع الاجتماعية بالترفيع في الأسعار وبتخزين عدد من السلع » .

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