سعيد: على القضاة المساهمة في معركة التحرير الوطني التي نخوضها

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الجمعة 03 مارس 2023 بقصر قرطاج، المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

وتناول اللقاء، خاصة، الدور الموكول للقضاة في تطبيق القانون على الجميع وعلى قدم المساواة.

وشدّد رئيس الجمهورية على أن الشعب التونسي من حقه أن يطالب بالمحاسبة، وعلى القضاة وأكثرهم شرفاء ألاّ يتوانوا لحظة واحدة في تطبيق القانون.

وأبرز رئيس الجمهورية أن البعض ممّن يتعلّل بالجنون والخبل بعد أن تخفّى على الجرائم لمدة سنوات أو من أخفى مؤيدات وتستّر عليها يعتبر اليوم نفسه ضحية، كانوا مفضوحين وآن الأوان أن يحاسبوا عمّا فعلوا، هذا إلى جانب من تآمروا على أمن الدولة الداخلي والخارجي ويدّعون أنهم منقذون ووطنيون في حين أنهم ارتموا في أحضان الخارج وحاولوا ولازالوا يحاولون التنكيل بالشعب.

ودعا رئيس الجمهورية القضاة إلى المساهمة في معركة التحرير الوطني التي نخوضها وألاّ تأخذهم في الحق لومة لائم.

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