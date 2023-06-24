سعيد: على المجموعة الوطنية أن تنخرط في برنامج متكامل لتطوير قدرات قواتنا العسكرية

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لانبعاث الجيش الوطني‎ صباح اليوم السبت، أنه « على المجموعة الوطنية أن تنخرط في برنامج متكامل لتطوير قدرات قواتنا المسلحة العسكرية يشمل العدة والعتاد بعد أن تم وضع مخطط لهذا التطوير يشمل كل مجالات القوات المسلحة العسكرية ويُكافئ سخاء أبطالنا بما هم جديرون بهم ».

وأضاف الرئيس: « نحن كلنا جنود تونس وهذا يكفينا.. نحن دعاة سلم وأمن للإنسانية جمعاء » .

وقال الرئيس إن الواجب المقدس المحمول على كل التونسيين والتونسيات في الداخل والخارج الإحاطة بالقوات العسكرية وبعائلات الشهداء والجرحى، متوجها لهم بالقول: « على دروعكم حمامة وعلى سيفكم غصن زيتون » .

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