سعيد: على رؤساء البعثات الدبلوماسية تمكين التونسيين بكلّ حياد من المشاركة في الاستفتاء

اخر تحديث : 04/07/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

سعيد والجرندي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 4 جويلية 2022 بقصر قرطاج، عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن يتولى رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج الاضطلاع بدورهم بكلّ حياد في تمكين المواطنين والمواطنات من المشاركة في الاستفتاء لأن أي اخلال تترتب عنه مسؤولية عدم تمكين الشعب صاحب السيادة من الإدلاء بموقفه من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء.
على صعيد آخر، جدّد رئيس الدولة دعوته إلى إيجاد حلول فورية للتونسيين والتونسيات وغيرهم من المسافرين باتجاه تونس بالتنسيق مع وزارة النقل.


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