سعيد: عندما كنا نبحث عن الأكسيجين كانوا ساهرين يُفكرون في كيفية إجراء تحوير وزاري

شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه بوزير الصحة المقال فوزي المهدي اليوم الأربعاء، على أن الأكسيجين كان سباقا ضدّ الساعة، مشيرا إلى أنه عندما كان بصدد البحث عن الأكسيجين للرديف كانوا ساهرين يُفكرون في كيفية إجراء تحوير وزاري، على حد تعبيره.

وقال الرئيس إنهم يُريدون الترتيب لتحوير وزاري منذ مدة، ويريدون الأزمة لإدارة الأزمة، متعهدا بمواصلة التحقيق في ما حصل أمس بمراكز التلقيح كي يتحمل كل طرف مسؤوليته.

وشدد الرئيس على أن السياسة ليست إكراهات بل أمانة وصحة المواطن أمانة وليست لعبة.

وقال سعيد: « وصلنا اليوم إلى اغتيال المواطن.. التونسيون ليسوا بالأضاحي يوم عيد الأضحى المبارك » .

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