سعيد: لديهم المليارات في الداخل والخارج ويبحثون بسبل ملتوية للخروج من تونس

شدد رئيس الدولة قيس سعيد خلال زيارة أداها إلى وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، على أن أي محاولة للاحتكار والمضاربة من قبل الذين يمتلكون مسالك التوزيع ويمتصون دماء الشعب هم أعداء الشعب لا مكان لهم وسيُطبق عليهم القانون .

ودعا الرئيس للكف عن العبث بالدولة، مشيرا إلى أنه يتم اهدار الطاقات وعندهم المليارات في الداخل والخارج ويبحثون بسبل ملتوية للخروج من تونس .

وبين الرئيس بأنه لم يتعرض لأي كان لم تتعلق به قضايا ومن تعلقت به قضايا يجب أن يُعيد الأموال إلى الشعب .

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