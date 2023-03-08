سعيد: « عن أيّ عنصرية تتحدّثون.. أنا افريقي وأفتخر بذلك »

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء اليوم الأربعاء، برئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو امبالو، والرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

واستنكر سعيد ما اعتبرها تأويلات مغلوطة لتصريحاته بخصوص المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، مشدّدا على أن تونس أرض تسامح ولا مكان فيها للعنصرية والكراهية.

وتساءل سعيد: « عن أيّ عنصرية تتحدّثون؟؟ …لقد أخطأتم الشخص والعنوان ».

وقال رئيس الدولة: « انا افريقي وافتخر بذلك.. ونحن الأفارقة اخوة ».

كما شدد الرئيس على عدم قبوله بظاهرة الاتجار بالبشر والتي تستهدف الأفارقة بالخصوص سواء في تونس أو خارجها.

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