سعيد عن اغتيال الشهيدة أبو عاقلة: ستبقى خالدة في أذهان كل حرّ في العالم

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 13 ماي 2022 بقصر قرطاج، محمّد زيارة، وزير الأشغال العامة والإسكان بدولة فلسطين.

وجدّد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، تأكيد موقف تونس الثابت المساند للحق الفلسطيني، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل تحقيق تطلعاته المشروعة.

وأكد سعيد أن الصحفية شيرين أبو عاقلة شهيدة الفكر الحر والكلمة الحرة ستبقى خالدة في أذهان كل حرّ في العالم، مشددا على أن الفكر الحر سينتصر وسيسترد الشعب الفلسطيني حقه كاملا طال الزمان أو قصر .

وقال سعيد: » أصابوها وكان الهدف التخلص منها لكنهم لن يقدروا أبدا على إصابة الحرية.. أخافتهم وهي حية تُرزق وحاولوا افتكاك جثمانها اليوم لأنها تُخيفهم وهي ميتة وستُوارى الثرى.. سيذكر التاريخ شيرين أبوعاقلة كصوت حر يتحدث من ساحات الوغى » .

وأضاف سعيد: « كلما التحق شهيد بجحافل الشهداء إلا وازددنا إصرار على أن نعمل حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة » .

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