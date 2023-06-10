سعيد عن الأفارقة: نحفظهم ونحميهم ولكن عليهم أن يمتثلوا للقوانين التونسية

أكد رئيس الدولة قيس سعيد خلال زيارة أداها إلى مدينة صفاقس اليوم السبت، أنه يعمل على أن يكون كل من يفد إلى تونس في وضعية قانونية، مشددا على أنه لا يقبل بأن يُعامل أي شخص معاملة غير إنسانية.

وأضاف الرئيس: « نحن أفارقة ونحترم الأفارقة ونُأثر على أنفسنا في بعض الأحيان للإحاطة بهم » ، مستدركا بقوله: « الوضع الذي تعيشه تونس اليوم غير طبيعي ولا بد أن نضع حدا للأوضاع غير الإنسانية » .

وأكد الرئيس أن الحل لا يجب أن يكون على حساب الدولة التونسية، مبرزا بأن تونس دولة لها قوانينها وتحترم الذات البشرية ولكن لا بد أن يحترم الجميع قوانين الدولة التونسية وسيادتها، متسائلا عن سبب مطالبة البعض بتطبيق القانون في شمال البحر المتوسط وليست لهم المطالب نفسها في جنوب البحر المتوسط .

كما أردف الرئيس عن الأفارقة الموجودين بتونس: « نحفظهم ونحميهم ولا نترك من يعتدي عليهم ولكن عليهم أن يمتثلوا للقوانين التونسية فلا بد أن يكونوا في أوضاع قانونية » .

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