سعيّد عن إيقاف البحيري: من ارتكب جرما يُحاكم عليه كسائر المواطنين

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ووزيرة العدل ليلى جفال ووزير الدفاع الوطني عماد مميش ووزير الداخلية توفيق شرف الدين أمس الأربعاء، أنّ من يُريد تصوير نفسه في موقع الضحية فهو مخطئ بما أن الشعب يُدرك كيف تُدار القضايا من قبل البعض.

وعلّق الرئيس على وضع القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري قيد الإقامة الجبرية، مؤكدا أن من ارتكب جرما يُحاكم عليه كسائر المواطنين، مضيفا بقوله: « نحن هنا لتحقيق العدل.. تم توفير كل الاحتياطات لمن أراد أن يُضرب عن الطعام وتوفير الأدوية والأطباء والاقتراح على أن يُنقل إلى المستشفى العسكري حتى تتم الإحاطة به بآلات لا توجد بمستشفى بنزرت » .

كما أضاف سعيد: « تدخّلوا ووضعوا بعض الأشخاص في عدد من المواقع الحساسة وخاصة في تونس وتكتموا على عدد من الحقائق.. نعرف جيدا ماذا يُدبرون وماذا يفعلون ولا مجال للتدخل في القضاء ولا في العدل » .

وشدد الرئيس على أن سيادتنا الوطنية وحقوق الشعب ليست للبيع، قائلا: » نحن لا نتحالف مع أحد منهم وسنصدح بكلمة الحق مهما كلّفنا ذلك » .

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