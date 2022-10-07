سعيد عن التلاعب بالتزكيات: يجب تطبيق القانون على الجميع

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وتناول الاجتماع سير عمل الحكومة في المدة الأخيرة ونشاطها في الأيام القليلة القادمة. كما تم التطرق إلى عدد من القضايا التي لا تزال عالقة بالنسبة إلى تزويد الأسواق بالسلع والضغط على الأسعار.

وتناول اللقاء مسألة التلاعب بالتزكيات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب حيث أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد لهذه الظاهرة المتعلقة بالمال الفاسد، وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات خاصة بعد أن تبين أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا وصارت التزكيات سوقا تباع فيها الذمم وتُشترى.

وأكد رئيس الجمهورية على أنه إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة خاصة وأن الذين تم إيقافهم ووقعت إحالتهم على العدالة هدفهم، كما تبين ذلك من الأبحاث، هو إدخال الارتباك في صفوف المواطنين وبثّ الفوضى خوفا من الإرادة الشعبية الحقيقية التي ستفرزها صناديق الاقتراع يوم 17 ديسمبر المقبل.

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