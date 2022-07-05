سعيد عن الدستور الجديد: قولوا نعم حتى لا يُصيب الدولة هرم وتتحقق أهداف الثورة

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد في بيان نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة صباح اليوم الثلاثاء، العب التونسي للتصويت بنعم على الدستور المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 حتى لا يُصيب الدولة هرم وحتى تتحقق أهداف الثروة.

وشدد الرئيس على أن هذا المشروع لم يُوضع إلا بناء على ما عبّر عنه الشعب التونسي منذ اندلاع الثورة وإلى غاية اتخاذ قرار تصحيح مسارها يم 25 جويلية 2021.

وشدد الرئيس على أن روح قبل أن يكون مجرد مؤسسات، والمشروع المعروض لا مساس فيه إطلاقا بالحقوق والحريات.

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