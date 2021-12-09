سعيد عن حريق النهضة: هناك تحقيقات عدلية ستأخذ مجراها الطبيعي

وجّه رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال كلمة ألقاها لدى اجتماع مجلس الأمن القومي مساء اليوم الخميس، رسالة طمأنة إلى التونسيين على الوضع العام في البلاد إثر الحريق الذي اندلع ظهر اليوم بمقر حركة النهضة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين وطلب ان تأخذ العدالة مجراها.

وقال الرئيس إنه إذا كان هناك عمل إجرامي فهناك تحقيقات عدلية ستأخذ مجراها الطبيعي.

وأكد رئيس الجمهورية على أن الدولة التونسية واحدة وقائمة بمؤسساتها وستظل آمنة وقوية وتعمل وفق القانون، وحث التونسيات والتونسيين على عدم الانسياق وراء الإشاعات من أي طرف كان.

وأشار رئيس الدولة إلى أن تونس التي تتوفر على كل الامكانيات بحاجة إلى مشروع اقتصادي واجتماعي يلبي تطلعات الشعب.

وشدد رئيس الجمهورية على أن تونس لن تتقدم إلا في ظل قبول الآخر والتنافس النزيه، مشيرا إلى أن الحسابات السياسية الضيقة لا تدوم ولن يبقى الا من يقوم بعمل ويطبق برنامجا يخرج تونس من وضعها الحالي.

وأكد رئيس الجمهورية على أن الاختلاف في التصورات والآراء لا يعني انعدام التعايش، وعلى أن الدولة تتسع للجميع والقانون فوق الجميع. ودعا، أيضا، إلى الوحدة بين التونسيين ووضع حد للقضايا التي تبرز بين الحين والآخر حتى يمر المواطن من حالة اليأس إلى حالة الأمل.

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