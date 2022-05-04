سعيد عن لجنة تأسيس جمهورية جديدة: المشاركة مفتوحة لمن ساند مسار 25 جويلية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 4 ماي 2022 بقصر قرطاج، العميد صادق بلعيد.

وتناول اللقاء جملة من المسائل القانونية والدستورية على وجه الخصوص، بالإضافة إلى موضوع تشكيل لجنة وطنية لتأسيس جمهورية جديدة.

وأكد رئيس الدولة أن المشاركة مفتوحة لكل من ساند مسار التصحيح يوم 25 جويلية 2021.

وستنقسم هذه اللجنة العليا إلى لجنتين فرعيتين إحداهما للإصلاحات الدستورية والسياسية، أما الثانية فستتولى اقتراح جملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وستكون أعمال هذه اللجنة استشارية، كما ستقوم بتقديم مقترحاتها بناء على نتائج الاستشارة الإلكترونية.

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