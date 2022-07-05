سعيد: عيد الجزائر هو عيد تونس أيضا

أكّد رئيس الجمهورية قيس السعيد خلال إشرافه رفقة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم أمس الاثنين، على تدشين معلم الحرية بسيدي فرج الجزائر بمناسبة ذكرى استقلال الجزائر، تمسك التونسيين والجزائريين وكل الشعوب الحرة باستقلالها وبسيادتها وبتقرير مصيرها بنفسها، مشددا على أن عيد الجزائر هو عيد تونس أيضا.

وبين الرئيس بأن معلم الحرية الذي تم تدشينه « يُذكرنا بتاريخنا المجيد والمشترك الحافل بالعطاء ودم الشهداء الذين لن ننساهم أبدا وبالأحياء الذين قيض لهم الله الحياة » .

كما أشار الرئيس إلى تزامن حركة التحرير الوطني والتحرر الفكري الذي لعبت فيهما المرأة دورا لا يُمكن إنكاره.

وأبرز الرئيس بأن الاستقلال والسيادة لن يُصيبهما الصدأ أبدا، موضحا بأن تونس عرفت مقاومة شعبية ضد المستعمر ورد فعل للتونسيين على دخول الجيش الفرنسي من الجزائر إلى تونس.

كما التقى الرئيسان بجمع من كبار المجاهدين والدبلوماسيين، بمناسبة ستينية الاستقلال بالجزائر.

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