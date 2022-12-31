سعيد: فلنعمل لخلق الثروات ولا نُعول إلا على أنفسنا وعلى قدراتنا الذاتية

هنّأ رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال كلمة له مساء اليوم السبت، الشعب التونسي بمناسبة حلول السنة الادارية الجديدة 2023.

وقال سعيد: » إننا نُريد أن نعبر معا من الإحباط إلى العمل ومن اليأس إلى الأمل ولكن لا يُمكن أن نعبر آمنين سالمين إلا بالإيمان العميق المشترك بأن تونس العزيزة تتسع للجميع وبأن العمل هو الطريق للنجاح والانتصار » .

وأضاف الرئيس: » لا تعوزنا الإرادة ولا ينقصنا أي شيء على الاطلاق فلنعمل لخلق الثروات وأهم ثروة هي ثروتنا البشرية التي لا تنضب ولا تقاس بثمن .. لنعمل ولا نُعول إلا على أنفسنا وعلى قدراتنا الذاتية لتحقيق آمال شعبنا ومطالبه المشروعة في العمل والحرية والسيادة الوطنية.. لنعمل صادقين ثابتين من أجل أن تونس لترتسم البسمة على كل الشفاه .. بسمة الفرح والاقبال على الحياة وبسمة الانتشاء بالانتماء إلى هذا الوطن العزيز » .

وشدد سعيد على أن ما مضى قد ولّى وانقضى بالرغم من آثاره التي ما تزال قائمة، داعيا إلى « شحذ العزائم والهمم لتجاوز كل الصعوبات التي عشناها معا ناتجة عن جائحة كورونا والتحولات التي يشهدها العالم اليوم وعن الوضع العالمي الذي هو بصدد التشكل من جديد » .

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