سعيد: فليعتبر المجلس الأعلى للقضاء نفسه في عداد الماضي وسنضع مرسوما مؤقّتا له

أكد رئيس الجمهورية في كلمة له خلال تحوله إلى مقر وزارة الداخلية مساء السبت، أن المجلس الأعلى للقضاء أصبح مجلسا تُباع فيه المناصب ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات، معلنا أنه سيعمل على وضع مرسوم مؤقّت للمجلس الأعلى للقضاء، مضيفا بقوله: « فليعتبر المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة.. لن نترك مجلسا يعمل في الظلام » .

وبين الرئيس بأنه كان سيلتقي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في وقت لاحق لتوجيه تحذير أخير لهم إلا أن ما حصل في الأيام الأخيرة اضطره إلى اتخاذ القرار، مشددا على أنه من دعاة تطبيق القانون على الجميع.

وأشار سعيد إلى أنه أمضى على قرار نقلة زوجته إلى صفاقس والتزم بالقانون، مردفا: « حينما نلتزم بالقانون يجب على البقية أن يلتزموا بالقانون… تقيّدت بالقانون واحترمت المقامات ولن أتراجع أبدا عن الاختيارات التي أعلنت عنها » .

واعتبر الرئيس أن الأيام الأخيرة أظهرت حقيقة الوطنيين الأحرار وتم الفرز بين من كان يسعى للمناصب والامتيازات، موضحا بأن العربدة من قبل البعض لن تمر دون جزاء.

كما أعلن رئيس الدولة أنه سيتم في المدة القادمة وضع مرسوم يتعلق بالتدقيق في الأموال التي حصلت عليها تونس بصفة رسمية وحصل عليها البعض حتى يُقدموا خدماتهم لقوى في الخارج، مؤكدا وجود خونة في الخارج ومن موظفي الدولة التونسية يعملون على ضرب الدولة التونسية وضرب قوت التونسيين و مشددا على أنه يترك الشعب التونسي لقمة سائغة.

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