سعيد: فليَأمن التونسيون على مستقبلهم في كل المجالات

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال كلمة له في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، أن الدولة ومؤسساتها قائمة وستعمل وفق الشروط التي يجب أن تعمل على أساسها وخاصة الحياد لا على خدمة جهة معينة ولا على افتعال الأزمات، مبرزا بأن هناك الكثير من التجاوزات التي تقع اليوم في كل القطاعات دون استثناء والهدف منها إدخال الفوضى.

وأضاف سعيد: « فليَأمن التونسيون على مستقبلهم في كل المجالات وفي كل القطاعات.. سنعبر جميعا من اليأس إلى الأمل » .

وشدد رئيس الدولة على أنه لا مجال للتسامح مع من يعملون على إفشال أي مشروع للإصلاح بل يُريدون تحطيم الدولة من الداخل وتفجير مرافقها العمومية، مؤكدا أن ليس لهم مكان في الدولة وما قاموا به يرتقي إلى مرتبة الجريمة ولا يُمكن أن يبقوا دون محاسبة قضائية طبق القانون.

وقال سعيد إن الجميع سواسية أمام القانون ولا استثناء لأحد مهما كان يتوقع أنه لا يُمكن ملاحقته، داعيا القضاة الشرفاء إلى أن يطبقوا القانون على الذين تتم ملاحقتهم، مضيفا بقوله: » لا نريد الظلم لأحد ولكن لا نقبل أن يُظلم الشعب التونسي » .

وأعلن رئيس الجمهورية أنه سيُواصل بنفس العزيمة والإرادة والثبات على المبادئ واحترام المواعيد كلها حتى تعود المؤسسات الجديدة في ظل الدستور الجديد بطريقة أخرى غير الطريقة السابقة.

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