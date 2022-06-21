سعيد: في الدستور القادم لن نتحدّث عن دولة دينها الإسلام

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في تصريح أدلى به خلال حضوره بمطار تونس قرطاج الدولي بمناسبة انطلاق أولى رحلات الحجيج التونسيين للبقاع المقدسة صباح اليوم الثلاثاء، أنه في الدستور القادم لن نتحدّث عن دولة دينها الإسلام بل سيتم الحديث عن أمة دينها الإسلام، معتبرا ما يقع اليوم باسم الإسلام بعيدا عن الإسلام فالإسلام بمقاصده وليس بظاهره فحسب.

وأبرز سعيد بأن الدولة ذات معنوية كالشركة أو المؤسسة الإدارية، مضيفا بقوله: « أهم شيء هو ألا نشرك بالله أحدا فللأسف في ظل الأنظمة الدكتاتورية يصنعون الأصنام ثم يعبدونها وهذا نوع من الشرك .. يصنعون اللات والعزة في القرن 21 والاسلام براء منهم » .

وشدد رئيس الجمهورية على أن الدولة تسعى إلى تحقيق مقاصد الإسلام.

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