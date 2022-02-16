سعيد في زيارة إلى بلجيكا للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الأفريقي

يتحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى بلجيكا لحضور أعمال الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبي-الإتحاد الإفريقي التي ستنعقد يومي 17 و18 فيفري 2022 ببروكسيل.

وسيشتمل برنامج زيارة رئيس الجمهورية على المشاركة في فعاليات القمة، فضلا عن إجراء سلسلة من اللقاءات مع عدد من قادة الدول الأوروبية والإفريقية وكبار المسؤولين في كلّ من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.

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