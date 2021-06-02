سعيد في زيارة بيومين إلى بروكسيل

يؤدّي رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يومي 3 و4 جوان 2021، زيارة إلى بروكسيل للمشاركة في أشغال القمّة الثانية تونس – الاتحاد الأوروبي.

وسيلتقي رئيس الدولة، خلال هذه الزيارة، بكل من رئيس المجلس الأوروبي السيّد شارل ميشال، ورئيسة المفوضيّة الأوروبيّة السيّدة أورسولا فان دير لاين، ورئيس البرلمان الأوروبي السيّد دافيد ماريا ساسولي.

وسيجري رئيس الجمهورية، بالمناسبة، محادثة مع العاهل البلجيكي الملك فيليب، وسيلتقي أيضا مع رئيس البنك الأوروبي للاستثمار السيّد فيرنير هوير للتباحث حول أنشطة البنك بتونس وتمويله لمشاريع في قطاعات حيويّة على غرار البنية التحتيّة والتربية والصّحّة. كما سيُشرف رئيس الدولة على تركيز مجموعة أصدقاء تونس بالبرلمان الأوروبي التي تضمّ نوّابا أوروبيين ممثّلين عن مختلف الكتل السياسية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار مزيد ترسيخ العلاقات التاريخية بين تونس والاتحاد الأوروبي، شريكها الاقتصادي الأول، وتعزيز مكتسبات التجربة الديمقراطية في تونس وتحقيق الإنعاش الاقتصادي عبر دفع التعاون في عدّة مجالات خاصة منها خلق مواطن الشغل والبحث العلمي والتكنولوجي والاقتصاد الأخضر والطّاقات المتجدّدة.

كلمات البحث :بروكسيل;زيارة;سعيد