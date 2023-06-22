سعيد في قمة باريس: نريد أن نكون شركاء في بناء عالم جديد تستفيد منه الإنسانية جمعاء

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة ألقاها في إطار أشغال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول موضوع « إبراز التضامن للخروج من فخ الديون » اليوم الخميس، أن الوقت قد حان بالنسبة للإنسانية جمعاء لأن نفكر في وسائل مختلفة وأن ننظر إلى الماضي وآلامه ومن تسبب في هذه الآلام .

كما تساءل الرئيس هل يُمكن أن نبني نظاما ماليا جديدا بنقس المقاييس واعتمادا لنفس المبادئ التي تم وضعها إثر الحرب العالمية الثانية وهل يُمكن أن ننطلق من جديد بناء على تصور صار بائدا ولم يعد صالحا للاستعمال.

وشدد الرئيس على ضرورة أن نفكر بطريقة مختلفة تماما عن التفكير الذي كان سائدا منذ سنوات وسنوات ولم يؤدي إلا إلى تعميق التفاوت بين الجزء الشمالي للكرة الأرضية والجنوب الذي بعد أكثر من 7 عقود مازال يعاني البؤس والفقر والحرمان .

وأضاف الرئيس: « نريد أن نكون شركاء معكم في بناء عالم جديد تستفيد منه الإنسانية جمعاء .. فلنعمل النّد للنّد من أجل تحقيق المثل العليا التي نشترك فيها .. نريد عالما يقوم على أن ننظر للإنسانية نظرة واحدة فالأفريقي والآسيوي والاوروبي والأمريكي كلهم من جنس واحد » .

وقال الرئيس إن الإبقاء على النظام الذي بلغ مداه لن يتقدم بنا إلى الأمام ولا نريد أن نكون من ضحايا هذا النظام العالمي الذي يمكن أن يبنى مرة أخرى على مصالحنا ومآسينا ودمائنا .

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