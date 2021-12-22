سعيد: قانون المالية يجب أن يقوم على الإنصاف ولا مجال للمساس بقوت المواطنين

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له خلال إشرافه على اجتماع وزاري مضيّق اليوم الأربعاء، أنّ قانون المالية لا بُدّ أن يكون قائما على التوازن والعدل والإنصاف ولا مجال للمساس بقوت المواطنين، مشددا على أنه لا يُمكن أن تكون التوازنات على حساب الطبقات الفقيرة .

كما شدد الرئيس على ضرورة أن تكون الجباية جباية عادلة وأن تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقات المسحوقة والتي زاد سحقها في السنوات الأخيرة، موضحا بأن القانون الجبائي يجب أن يقوم بناء على الدستور على الإنصاف.

كما أعلن الرئيس أنه سيتم إصدار جملة من الأوامر التي تتعلق بإهدار المال العام من قبل الفاسدين وعملائهم في كثير من القطاعات.

وقال الرئيس إن « هناك أشخاص إلى حد اليوم لديهم عشرات المليارات ويتهربون من دفع الجباية ثم يخرجون علينا بفتوات ..علينا أن نأخذ العبر مما سبق ..لا يدفع الفقير ما يتم الاستيلاء عليه من قبل بعض الأشخاص » .

كما أضاف الرئيس: « تونس دولة فقيرة في بلاد ثرية لأن هناك سطو على أموال الشعب «

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