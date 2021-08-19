سعيد: قراراتي اتّخذتها بناء على قناعاتي ولا أقبل بأن أكون رهينة أو تحت تأثير أي كان

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقباله محمّد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية و سهام البوغديري نمصية، المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار اليوم الخميس، أنّ القرارات الأخيرة التي اتّخذها هي استجابة للواجب الوطني للحفاظ على الدولة وفي إطار الدستور، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة.

وقال الرئيس إنه اتّخذ قراراته بناء على قناعاته والاستجابة لمطالب الشعب ولا يتدخل فيها أحد لأنه لا يقبل بأن يكون رهينة لإرادة أي شخص ولن يكون تحت تأثير أي كان وسيُقدم القانون على الجميع على قدم المساواة .

وشدد سعيد على أن من يُحاول مغالطته واهم وسيصطدم بحائط سميك وستتكسر كل محاولاته.

وبين سعيد بأن خارطة الطريق الوحيدة التي سلكها وسيسلكها بنفس الثبات وبنفس العزم هي الطريق التي خطها الشعب، داعيا من يتحدّث عن الخرائط للذهاب إلى كُتب الجغرافيا.

وتساءل الرئيس: « أيّهما أفضل غياب الدولة أو غياب الحكومة لمدة قصيرة حتى تعود الأوضاع كما يتمناها الشعب التونسي ؟ » .

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