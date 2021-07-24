سعيد: كثرت الأخطاء في المدة الأخيرة وكثر التردد نتيجة لدخول بعض اللوبيات لإفساد الإجراءات

شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماع عاجل حول الوضع الصحي في البلاد انعقد ليلة الجمعة، على أن الوضع الصحي في تونس كارثي، مشيرا إلى أن الأخطاء كثرت في المدة الأخيرة وكثر التردد نتيجة لدخول بعض اللوبيات لإفساد جملة من الإجراءات .

وأضاف الرئيس: « نتمنى الشفاء العاجل لعدد ممن يدّعون في المسؤولية معرفة لأن السياسة أخلاق وقيم ومبادئ وليست تجارة بصحة المواطنين وبتعليم المواطنين وبالضمان الاجتماعي » .

ودعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة مراجعة جملة من الاختيارات بعد فشل التصدّي لجائحة كوفيد 19 وتفاقم الأوضاع في عدد من الجهات، مطالبا باتخاذ إجراءات جريئة وقرارات تاريخية نُنقذ بها التونسيين.

وحضر هذا الاجتماع هشام المشيشي، رئيس الحكومة، ووزير الدفاع الوطني، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، ووزير الصحة بالنيابة، وإطارات عسكرية وأمنية عليا.

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