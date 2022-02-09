سعيد: كفى الشعب التونسي ما يُلاقيه من ظلم وتلاعب به كتلاعب النَّكباء بالحصْبَاءِ

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 9 فيفري 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وأكد الرئيس أنه يُريد أن يكون الدستور أداة لتحقيق إرادة الشعب لا لتحقيق إرادة أي طرف يُريد أن يستبدّ وأن يلعب بالشعب التونسي، مضيفا بقوله: « من يُريد الصلح ويجنح للسلم فمرحبا ولكن إذا أراد أن يجنح إلى طرق أخرى فهناك دولة ومؤسسات تعمل وستستمر في العدل حتى تحقق مطالب الشعب » .

ودعا الرئيس للكف عن الشعب التونسي لما يُلاقيه من ظلم ومن محاولات الرجوع للاستبداد والتنكيل والتلاعب به كتلاعب النَّكباء بالحصْبَاءِ، مبرزا بأن هناك من يُدبر ويُفكر في تجويع الشعب وفي قطع المياه الصالحة للشراب.

وبين الرئيس بأن هناك من يُعدون النصوص وينشرونها للمغالطة، مشددا على أن السلطة عبئ بالنسبة إليه ومسؤولية وحسيبه في ذلك الشعب والله يوم الحساب.

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