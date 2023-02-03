سعيد: كلّ ذرة من تراب تونس لن نُفرط فيها لأحد والإرادة للشعب

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال تدشينه الطريق السيارة أ1 الرابطة بين قابس و رأس جدير اليوم الجمعة، أنه على العهد باق وماض، مضيفا بقوله: « سننتصر على كل أعداء الوطن والدولة ليست لقمة لمن يُري العبث بها » .

وشدد الرئيس على أن كل ذرة من تراب تونس لن يفرط فيها لأحد والإرادة للشعب التونسي، قائلا: « بإرادتنا وبتطهير البلاد من كل من حاول العبث بها وبمحاسبة كل من عبث بمقدراتها سنصنع المعجزات » .

وأضاف الرئيس: « من كانوا يتقاذفون الحجارة صاروا اليوم يريدون اللعب بالوطن والدولة ولن نتركهم أبدا… الشعب التونسي سيُطهر الإدارة وكل الهياكل من السرطان الذي يُعربد بكل أجزائها.. من سطا على الشعب التونسي في حياته وكرامته وحريته لا بد أن يُحاسب » .

وقال الرئيس: « إذا توفرت الإرادة سنختصر المسافة لا في الأرض ولكن في التاريخ والزمن لنصنع زمنا جديدا لتونس وعلينا التعويل على قدراتنا ولنا من الإمكانيات الفنية والبشرية ما يُحقق هذه الآمال .. نحن نربط الليل بالنهار لاختصار المسافة في التاريخ » .

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