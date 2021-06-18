سعيد: كنت مستعدا للحوار ولكن ليس مع من نهب مقدرات الشعب التونسي

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال كلمة ألقاها مع الجالية التونسية بروما يوم الخميس، استعداده للحوار الوطني ولكن ليس مع من نهب مقدرات الشعب التونسي.

وقال الرئيس إنه لا يقبل أبدا بأن يعقد صفقات تحت جنح الظلام ، مؤكدا أنه يعمل بصمت ولا يرد على من لا يُثير إلا التساؤل عن أي موقف يتّخذه.

وأضف الرئيس: « شنوة إلي تحبو.. وين بش توصلوا.. بش توصلوا تحطموا الدولة وتضربوا مؤسسات الدولة من الداخل ؟؟ » .

واعتبر الرئيس أن بعض التونسيين لم يتعظوا بالتاريخ، داعيا إياهم إلى قراءة التاريخ ومعرفة أن الحياة لحظة تمر وموقف ثابت سيبقى ويحفظه التاريخ.

كما أكد سعيد أنه لن يحيد أبدا عن هذه الطريق التي اختارها، مشددا على أنه سيواصل العمل بالرغم من العقبات .

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