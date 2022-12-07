سعيد لأعضاء لجنة الصلح الجزائي: لديكم 6 أشهر.. لا تُفرّطوا في أي مليم للشعب

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022 بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين من قبل أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.

وأكد سعيد أن أموال الشعب التونسي يجب أن تعود له، مذكرا بالصفقات التي أُبرمت سابقا مع عدد من الأشخاص وبالسرقة والاستيلاء على مقدرات الشعب .

وقال سعيد: » توكلوا على الله ولا تأخذكم في الحق لومة لائم… لا تُفرّطوا في أي مليم وأي مليم يرجع للشعب التونسي.. المقاس الوحيد هو الشعب التونسي » .

وأضاف الرئيس لأعضاء لجنة الصلح الجزائي: « عملكم كبير.. الأمانة كبيرة والجهد كبير.. قوموا بعملكم بكل حرية وبكل استقلالية ليصل الحق لصاحب الحق .. لديكم 6 أشهر قابلة للتمديد لكننا في سباق ضدّ الساعة.

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