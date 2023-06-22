سعيد: لابد للمؤسسات المالية العالمية من تغيير سياساتها ووصفاتها وتوصياتها

أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنه لابد للمنظومة المالية الدولية وخاصة منها صندوق النقد الدولي من تغيير ومراجعة سياساتها ووصفاتها وتوصياتها.

وأفاد في هذا الاطار بأنه تم التطرق خلال لقائه اليوم بباريس مع مديرة صندوق النقد الدولي إلى هذه المسألة قائلا: « لقد أكدت أن وصفات الصندوق لا يمكن ان تكون مقبولة الا بناء على تصورنا فلا يمكن أن نقبل بوصفات هي بمثابة وضع عود ثقاب الى جانب مواد شديدة الانفجار ».

وأضاف « الأمر ليس مجرد أرقام هناك فلذات بشرية يجب الحفاظ على كرامتها فلا بد من قلب الساعة الرملية إن كانوا يريدون العدالة ».

وأشار رئيس الدولة إلى انه بالنسبة لصندوق التعويض فهناك امكانية فرض آداءات على من لا يستحقون الدعم اعتبارا لكون لا توجد قاعدة معطيات تتعلق بمن يستحقون الدعم وهذا الامر سيحقق بعض العدالة والانصاف .

وأكد سعيد أن الحديث مع مديرة صندوق النقد الدولي كان واضحا وصريحا قائلا ، « لا اريد ان تسفك الدماء كما حدث في احداث جانفي 1984. »

وجدد رئيس الدولة رفضه لاي شروط تمس السلم الاهلية في تونس.

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