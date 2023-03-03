سعيد لاتّحاد الشغل: دعوة الأجانب للتظاهر غير مقبول.. تونس ليست أرضا بلا سيّدٍ

أكد رئيس الدولة قيس سعيد خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الاجتماعية اليوم الجمعة، أن هناك أعداء كثيرون يتربصون بالشعب واليوم آن أوان المحاسبة ولا تراجع عن ذلك إطلاقا لأنها مطلب مشروع للشعب التونسي .

وأضف الرئيس: « من يريد أن ينظم مظاهرة فهو حر في تنظيمها ولكن ليس حرا في أن يدعو الأجانب للمشاركة فيها » .

وأبرز الرئيس بأن هناك اليوم من يتحالف مع هؤلاء الذين أرادوا الإفلات من المحاسبة والمسائلة، مضيفا بقوله: عهد قطعناه على أنفسنا ألا يذهب أي مليم إلا للشعب التونسي » .

وتعقيبا على دعوة اتحاد الشغل رئيس اتحاد عمال اسبانيا للتظاهر في تونس، قال سعيد: « هناك من يريد أن يدعو بعض الأشخاص الأجانب للتظاهر في تونس وهذا أمر غير مقبول في تونس على أي مقياس من المقاييس.. لتكن معاملاتهم معهم كمؤسسات ولكن تونس ليست ضيعة أو بستانا أو أرضا بلا سيد » .

كما أضاف الرئيس: « أذكر لمن خانته الذكرى أو يتظاهر بأنه يعلم وهو لا يعلم أي شيء بمواقف الاتحاد في سنة 1977 و1972 متى كان يندد بارتفاع الأسعار ويدعو إلى اقتصاد قوي.

كما تساءل الرئيس : « على أي شيء يحتجون اليوم على المحاسبة على من تورطوا في الفساد؟ هل هناك دولة في العالم تقبل بأن يعمل بعض الأطراف على اغتيال رئيس الدولة ولا تتم محاسبهم بل هم تحت حماية الأمن ؟ »

وكان اتحاد الشغل قد اعتبر قرار منع الوفود النقابية من المشاركة في التجمع العمالي والمسيرة المزمع تنفيذها يوم السبت 4 مارس بالعاصمة « غير مبرر ويستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل والعمل النقابي المستقل ».

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