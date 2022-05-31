سعيد: لا أحد بإمكانه أن يتعلل بماله أو بوظيفته أو بقرابته للإفلات من الجزاء

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم الاثنين 30 ماي 2022 بقصر قرطاج، ليلى جفال ، وزيرة العدل، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

وتم التطرق، خلال هذا اللقاء، إلى سير المرفق العمومي للعدل، وكذلك إلى الوضع الأمني العام في البلاد.

وأكد رئيس الجمهورية على أنه لا أحد فوق القانون وعلى أنه لا أحد بإمكانه أن يتعلل بماله أو بوظيفته أو بقرابته للإفلات من الجزاء.

كما شدد رئيس الدولة على أن الجميع سواسية أمام القانون، وعلى أنه لا يمكن تطهير البلاد إلا عندما تطبق القوانين في قصور العدالة بعيدا عن أي تأثير.

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